ثنائية إنتر ميلان تُقلق ديل بييرو على اليوفي

المواطن - مروة نبيل

أثار اليوفي قلق جماهيره بعد خسارته بثنائية ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليُبدي نجمه السابق، أليساندرو ديل بييرو، خوفه من مستوى البيانكونيري خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

إنتر ميلان يتجاوز يوفنتوس بثنائية:

ولعب إنتر ميلان ضد يوفنتوس على ملعب “سان سيرو”، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وفاز النيراتزوري بهدفين دون رد، سجلهما أرتورو فيدال ونيكولو باريلا.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، متساويًا مع ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.

ديل بييرو متخوف من مستوى اليوفي:

وعلق نجم اليوفي السابق، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت” على الأداء خلال مواجهة إنتر ميلان قائلًا: “يوفنتوس توقف عن المباراة بأكملها ولم يظهر خلال الشوطين، أعتقد أن هذا هو الشيء الأكثر إثارة للقلق”.

وتابع ديل بييرو: “حدث هذا في الماضي أيضًا، فقد يمنحون الشوط الأول للخصم، لكنهم دائمًا يتمكنوا من العودة والتعافي في الشوط الثاني، ومع ذلك كان اليوفي يفوز بمباريات مهمة هذا الموسم، فكر في مبارياته ضد ميلان وبرشلونة”.

وبشأن معاناة يوفنتوس من غيابات بسبب فيروس كورونا، علق قائلًا: “لم يتحدث بيرلو ولا كيليني عن الغيابات، عناصر مثل كوادرادو وساندرو مهمة، عدم ذكر غيابهم يعني أن المجموعة قوية، ويدرك اللاعبون أنهم يجب أن يمروا بهذه الهزائم الثقيلة لتحسين الأداء”.

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