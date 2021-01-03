جريمة تهز مصر .. مدرس يطعن زوجته في وضح النهار ويشعل سيجارة بجوار الجثة

المواطن - متابعة

هزت جريمة قتل الرأي العام في مصر بسبب برود دم القاتل وهدوء أعصابه وإصراره على إنهاء حياة الضحية دون وازع من دين أو أخلاق أو ضمير.

وأقدم مدرس مصري على قتل زوجته طعنًا في وضح النهار حيث انتظرها أمام المدرسة التي يعملان بها معًا وحين خرجت من الباب فاجأها بعدة طعنات قاتلة سقطت بعدها على الأرض جثة هامدة ليقوم القاتل بإشعال سيجارة بنفس المكان ولم يحاول الهرب أو الفرار من الموقع.

وبعد دقائق حضرت الشرطة إلى الموقع وألقت القبض عليه واعترف بجريمته مشيرًا إلى أن السبب يعود لخلافات أسرية نشبت بينهما بعد عودته من إحدى الدول العربية والاستغناء عنه بسبب تفشي فيروس كورونا ما سبب فقدانه مصدر دخله حسب قوله.

و بحسب صحيفة اليوم السابع المصرية أفاد المتهم في الاعترافات أنه عرف أن زوجته رفعت عليه قضية خلع فجن جنونه وقرر التخلص منها بهذه الطريقة.

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