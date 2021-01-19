جستنيه منتقدًا لاعبي نادي الاتحاد: لا يقدرون الشعار!

المواطن - مروة نبيل

أعرب الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن استيائه من تراجع مستوى لاعبي نادي الاتحاد ضد العين، رغم التقدم بهدفين دون رد خلال أحداث الشوط الأول.

جستنيه ينتقد لاعبي نادي الاتحاد

وأبدى جستنيه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، سعادته بعودة هارون كمارا للتهديف خلال مباراة اليوم، قبل أن ينتقد تراجع مستوى نادي الاتحاد ضد العين، وعلق قائلًا: “أخطاء غبية جدًا ما لها داعٍ”.

وتابع: “الله يرحم زمانك يا فهد المولد”، وأضاف جستنيه في تغريدة أخرى: ” كأنهم بيلعبوا تمرين.. لاعبين ما عندهم إحساس غير مبالين ولا يعرفون معنى المسؤولية ولا يقدرون الشعار ولا جمهور العميد”.

العميد يتجاوز العين بثنائية

ولعب العين ضد نادي الاتحاد على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بفوز العميد بنتيجة 2/1، حيث اهتزت شباك النمور بهدف في الدقائق الأخيرة.

وبعد مباراة اليوم، رفع العميد رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عند 10 نقاط في المركز الـ15 وقبل الأخير.

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