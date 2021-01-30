جمال عارف يختص 3 عناصر في الاتحاد بنقد عنيف

المواطن - محمد سمعه

اختص الناقد الرياضي والإعلامي جمال عارف 3 عناصر في صفوف نادي الاتحاد لنقدهم بشكل قوي، بعد الخسارة من الاتفاق اليوم السبت.

وغرد عارف بعد خسارة العميد من الاتفاق قائلًا: “هنريكي وبريجوفيتش أجانب وكاريلي محسوب برازيلي، والكارثة أن المدرب الكبير يجامل ابن جلدته ويُشركه من البداية، ولا يجرؤ على تغييره مهما حدث حتى لو غير كل اللاعبين”.

أحداث مباراة الاتحاد والاتفاق:

وسقط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بفخ الخسارة أمام مضيفه الاتفاق بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ16 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى عكس المتوقع لم يظهر دفاع العميد بالصورة الجيدة والمعروفة عنه، ليتمكن اللاعب سعيد الربيعي من إحراز الهدف الأول لفريق الاتفاق بالدقيقة التاسعة من ضربة رأسية مميزة.

وحاول العميد العودة كثيرًا خلال أحداث الشوط الأول ولكن دون جدوى، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم الاتفاق بهدف دون رد. وبالشوط الثاني استغل هزاع الهزاع عدم تمركز مدافعي الاتحاد بصورة جيدة، ليُسجل الثاني لفارس الدهناء بالدقيقة الـ57 من ضربة رأسية متقنة لتُصبح النتيجة 2/ 0 للاتفاق. الاتفاق يُكرر فوزه: وحاول العميد عبر هجمات ألكسندر بريجوفيتش وفهد المولد تقليص الفارق ولكن دون جدوى، ليكرر الاتفاق فوزه على العميد بالموسم الحالي بعد الفوز في الدور الأول بنتيجة هدفين لهدف. وأصبح رصيد الاتفاق بعد الفوز 24 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد العميد عند 25 نقطة بالمركز الخامس.

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