جمال عارف يشرح انعكاس خسارة السوبر على الهلال والنصر

المواطن - محمد سمعه

شرح الناقد الرياضي جمال عارف، انعكاس خسارة لقب السوبر السعودي على ناديي الهلال والنصر قبل مباراة الفريقين غدًا السبت على لقب البطولة.

الهلال سيتأثر بشكل أكبر من النصر

وتحدث جمال عارف لـ برنامج ” الدوري مع وليد” قائلًا: “خسارة السوبر على الهلال سيكون انعكاسه أو تأثيره أكبر، لأن الجدل سوف يُثار حول المدرب رازفان لوشيسكو واللاعبين، ومصيره أيضًا سيكون مهددًا؛ لأن الزعيم في الأساس يعاني من Drop في النتائج مؤخرًا”.

وأضاف عارف: ” أرى أن النصر لن يتأثر في حال خسر السوبر، ولكن التأثير سيظهر بشكل قوي إذا تمت إقالة المدرب هورفات، فهذا سيكون خطأً كبيرًا”.

وستنطلق مباراة الزعيم ضد النصر غدًا السبت في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

بماذا وعد وليد عبدالله ؟

من ناحية أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحارس وليد عبدالله حارس نادي النصر، قبل مواجهة نادي الهلال.

وظهر حارس النصر في مقطع الفيديو وهو يرد على أحد الأشخاص الذي ألقى شعرًا عن النصر ليقول عبدالله: “وعد”.

وكشف الفيديو أن حارس النصر وعد الشاعر إبراهيم المغامس وعشاق العالمي بالفوز ببطولة السوبر السعودي، وذلك بعد الأزمات التي مر بها العالمي مؤخرًا من تعثر ببداية الموسم وإقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا بالإضافة إلى فسخ المدافع البرازيلي مايكون لعقده مع الفريق.

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