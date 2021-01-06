جولة لرئيس فيفا في متحف إنجازات الكرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، قبل قليل، بجولة في متحف إنجازات الكرة السعودية واتحاد الكرة.

جولة لرئيس فيفا في اتحاد الكرة والمتحف

وكان إنفانتينو قد وصل إلى العاصمة الرياض، ظهر اليوم، واستقبله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومساعده عبدالله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيسه ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الاتحاد وهم يستقبلون وزير الرياضة ورئيس فيفا في مقر اتحاد الكرة، حيث قاموا بجولة بداخله.

واصطحب المسحل، وزير الرياضة وإنفانتينو ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، أحمد عيد بجولة في متحف إنجازات الكرة السعودية، كما اطلعه على وثيقة فيفا الرسمية باعتماد عضوية الاتحاد السعودي عام 1956.

التعاون بين السعودية والاتحاد الدولي

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لكرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية.

كما أنها تأكيد لدور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي “فيفا” نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم الكرة.

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