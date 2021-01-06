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جولة لرئيس فيفا في متحف إنجازات الكرة السعودية
بصحة وزير الرياضة وياسر المسحل

جولة لرئيس فيفا في متحف إنجازات الكرة السعودية

2021/01/06
الساعة 4:33 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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جولة لرئيس فيفا في متحف إنجازات الكرة السعودية إنفانتينو في المتحف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 جولة لرئيس فيفا في اتحاد الكرة والمتحف
1.1 التعاون بين السعودية والاتحاد الدولي

قام رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، قبل قليل، بجولة في متحف إنجازات الكرة السعودية واتحاد الكرة.

جولة لرئيس فيفا في اتحاد الكرة والمتحف

وكان إنفانتينو قد وصل إلى العاصمة الرياض، ظهر اليوم، واستقبله وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ومساعده عبدالله الدلاك، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

 

المسحل مع رئيس فيفا
إنفانتينو في اتحاد الكرة

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرئيسه ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الاتحاد وهم يستقبلون وزير الرياضة ورئيس فيفا في مقر اتحاد الكرة، حيث قاموا بجولة بداخله.

واصطحب المسحل، وزير الرياضة وإنفانتينو ورئيس اتحاد الكرة الأسبق، أحمد عيد بجولة في متحف إنجازات الكرة السعودية، كما اطلعه على وثيقة فيفا الرسمية باعتماد عضوية الاتحاد السعودي عام 1956.

 

المسحل مع وزير الرياضة ورئيس فيفا
جولة إنفانتينو في الاتحاد السعودي

التعاون بين السعودية والاتحاد الدولي

وتأتي هذه الزيارة في إطار تطوير العلاقات المشتركة بين الجانبين نحو تحقيق مستقبل زاهر لكرة القدم، وبحث سبل التعاون بين الجانبين بما يخدم هذه الرياضة الشعبية العالمية.

كما أنها تأكيد لدور السعودية الريادي على خارطة كرة القدم العالمية، وامتدادًا لدعم مسيرة الاتحاد الدولي “فيفا” نحو تحقيق الرؤى والأهداف المشتركة التي تخدم الكرة.

انفانتينو في اتحاد الكرة
جانب من جولة إنفانتنيو
إنفانتينو
إنفانتينو في المتحف
رئيس فيفا
إنفانتينو مع وزير الرياضة والمسحل
وزير الرياضة مع رئيس فيفا
وزير الرياضة مع إنفانتينو

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