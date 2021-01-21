جوميز يكشف هديته التي حصل عليها من كنو بعد أدائه مناسك العمرة

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، عن الهدية التي حصل عليها من زميله في الفريق محمد كنو، بالفترة الأخيرة.

Very happy to help my team win tonight..special thanks to my lovely teammate Kanno, because he brought for me Zamzam from Makkah, when he went to Umra.The Lion was sick, this time the Gahwa is not the medicine, but its the Holy Zamzam water which is the cure this time 🤲🏾🕋🇸🇦 pic.twitter.com/JvH04hemBV — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 20, 2021

ونشر اللاعب الفرنسي فيديو له ولمحمد كنو عبر “تويتر” حيث علق قائلًا: “سعيد للغاية لأنني ساعدت الفريق في الفوز ضد نادي التعاون، وشكرًا جزيلًا لزميلي وصديقي محمد كنو على ماء زمزم الذي أحضره لي أثناء تأديته لمناسك العمرة بالفترة الأخيرة، الأسد كان مريضًا والقهوة حاليًّا ليست علاجي، ولكن ماء زمزم المقدسة، هي علاجي بالفترة الحالية”.

وفي وقت سابق، تمكن الفريق الكروي الأول في نادي الهلال، من استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على ضيفه التعاون بثنائية دون مقابل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جوميز يُبدع ويسجل الأول من مقصية:

وبدأ الزعيم المباراة بضغط هجومي قوي أسفر عن الهدف الأول الذي سجله اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز من ركلة مقصية بالدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

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