جوميز يكشف هديته التي حصل عليها من كنو بعد أدائه مناسك العمرة

المواطن - محمد سمعه

كشف اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، عن الهدية التي حصل عليها من زميله في الفريق محمد كنو، بالفترة الأخيرة.

Very happy to help my team win tonight..special thanks to my lovely teammate Kanno, because he brought for me Zamzam from Makkah, when he went to Umra.The Lion was sick, this time the Gahwa is not the medicine, but its the Holy Zamzam water which is the cure this time 🤲🏾🕋🇸🇦 pic.twitter.com/JvH04hemBV

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) January 20, 2021