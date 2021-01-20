جو بايدن يبدأ بمحو إرث دونالد ترامب بقرار مهم

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أعلن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن عن واحدة من أولى القرارات المقبلة له، وستكون عبارة عن خطوة تهدف إلى محو إرث الرئيس السابق، دونالد ترامب، بنظر المحللين السياسيين.

ووفقًا لشبكة CNN الأمريكية، فإن هذا القرار هو إصدار أمر تنفيذي بحل لجنة 1776 التي أصدرها ترامب، وهي لجنة أُنشئت لدحض المدارس التي تُدِرس لطلابها تاريخ العبودية في الولايات المتحدة.

وتم تشكيل لجنة 1776 ردًا على مشروع لجنة 1619 لصحيفة نيويورك تايمز، وهو مشروع حائز على جائزة بوليتزر في الصحافة يهدف إلى تعليم الطلاب الأمريكيين حول العبودية والتاريخ المظلم لهذه الفترة، لكن ترامب وصف ذلك بالدعاية السامة.

وقال فريق بايدن إن هذا القرار من أولى القرارات التي سيصدرها الرئيس الأمريكي الحالي، ويأتي ذلك قبل ساعات فقط من تولي بايدن السلطة رسميًا من ترامب والذي تميزت فترة وجوده في المنصب بتصريحات وأفعال تميل إلى العنصرية على حد وصف شبكة CNN الأمريكية.

ويُذكر أن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبدأ في الساعة 11 صباحًا في واشنطن (7 مساءً بتوقيت الرياض)، وسيؤدي اليمين في الـ 5 بتوقيت غرينتش (8 بتوقيت الرياض)، وبعد ذلك، سيلقي خطابًا، عادة ما يكون مصممًا لتحديد النغمة والسياسات التي ستتبعها الإدارة الجديدة، وسيكون عن أمريكا المتحدة.

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