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جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم
يعد ذلك تحولًا حادًا عن إدارة ترامب 

جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم

2021/01/21
الساعة 4:36 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
1 تحول حاد عن إدارة ترامب
2 جو بايدن يرغب في الانضمام مرة أخرى للصحة العالمية

أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن، أن التصدي لفيروس كورونا المستجد على رأس أولوياته، وعلى ذلك أطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم، من خلال مطالبة الأمريكيين بارتداء الأقنعة هذه المدة والمطالبة باستخدامها حتى في المنشآت الفيدرالية.

جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم (4)
جو بايدن يرتدي الكمامة

تحول حاد عن إدارة ترامب 

ويعد هذا الأمر التنفيذي هو الأول بين سلسلة قرارات جو بايدن بعد توليه الرئاسة، وسيرمز إلى التحول الحاد عن إدارة ترامب من خلال التأكيد على توصيات خبراء الصحة العامة. 

وفي حين لا يستطيع الرئيس إخبار الولايات أو المدن بما يجب القيام به، لكن التفويض الفيدرالي سيؤثر على المكاتب الفيدرالية والأراضي الفيدرالية وسيحث الولايات على فعل الشيء نفسه.

جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم (4)
مواطن أمريكي يرتدي الكمامة

وهذا الإجراء التنفيذي سيجعل الولايات تمتثل لتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض بشأن ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي في المباني الفيدرالية، وبالمقارنة، رفض الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل واضح ارتداء الكمامة في الأماكن العامة طوال فترة رئاسته، وهو ما أثر على الوكالات الفيدرالية وعدم امتثالهم للتوصيات والتدابير الاحترازية.

جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم (4)
تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم

جو بايدن يرغب في الانضمام مرة أخرى للصحة العالمية 

وقالت مصادر مقربة للرئيس بايدن إنه يخطط أيضًا لمحاولة إعادة الولايات المتحدة إلى الساحة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا، وهذا يعني التراجع الفوري عن قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وقد أعاق انسحاب أمريكا من الساحة الدولية التقدم في الاستجابة العالمية وجعل الشعب الأمريكي أكثر عرضة للتعرض للأوبئة في المستقبل.

جو بايدن يطلق تحدي ارتداء الكمامة لمدة 100 يوم (4)
جو بايدن يرتدي الكمامة

 


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