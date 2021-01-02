جيرو يثير الغموض حول مصيره مع تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي، الغموض حول مصيره مع البلوز بعدما رفض الإجابة بشكل واضح حول مصيره مع البلوز خلال الفترة المقبلة.

ويعاني اللاعب الفرنسي من الجلوس على دكة الاحتياط في صفوف فريق تشيلسي رغم أنه متألق بالفترة الحالية مع البلوز.

وتحدث مهاجم تشيلسي لـ شبكة سكاي سبورتس قائلًا: “أنا سعيد للغاية بما أحقق مع تشيلسي، إنني أسجل هدفًا كل 63 دقيقة، وبالنسبة لمصيري مع تشيلسي، سنرى ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، أريد فقط التألق وتقديم كل ما لدي للبلوز”.

سبب نصيحة مدرب فرنسا لنجم تشيلسي:

وكان ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، نصح مهاجم تشيلسي جيرو بالرحيل عن البلوز للمشاركة بشكل أساسي مع منتخب فرنسا في يورو 2021 المقبل.

جيرو يُتوج بالمونديال مع فرنسا:

يذكر أن المهاجم الفرنسي، كان انضم لـ تشيلسي في عام 2018 قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي، كما تُوج بلقب كأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي حيث أُقيمت البطولة في روسيا.

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