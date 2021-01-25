حادثة مؤسفة للاعبين من فريق بالماس ورئيس النادي

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مقتل أربعة من لاعبي بالماس ورئيس ناديهم بعد تحطم طائرتهم عند إقلاعها.

كانت الطائرة الصغيرة تقل الفريق إلى مباراة في كأس البرازيل، أمس الأحد، وتم الإبلاغ، بشكل مأساوي، عن عدم وجود ناجين.

حادثة مؤسفة:

وأعلن النادي وفاة الرئيس لوكاس ميرا واللاعبين لوكاس براكسيديس وجويلهيرمي نوي ورانول وماركوس موليناري في حادثة الطائرة.

وقال بيان صادر عن بالماس: إن الطائرة أقلعت وتحطمت في نهاية المدرج في جمعية توكانتينينس للطيران.

كان من المقرر أن يسافر المسافرون إلى جويانيا، على بعد حوالي 500 ميل، مع استعداد بالماس لمواجهة فيلا نوفا يوم الاثنين في كوبا فيردي، وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل مباراة الكأس.

وزعمت شركة Globo Esporte أن الطائرة تحطمت بعد لحظات من إقلاعها، وتحطمت على الأرض في نهاية المدرج.

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