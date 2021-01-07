حكام مباراتي اليوم في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام مباراتي اليوم

وتنطلق الجولة الـ12 بمواجهة أبها ضد الفيصلي عند الساعة 3:50 عصرًا، ويدير المباراة سلطان الحربي، ويساعده بدر الشمراني وعيسى الخيبري، والحكم الرابع عبدالصمد بكري، وخالد صلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

وتُقام مباراة الوحدة ضد الفتح عند الساعة 6:35 مساء، ويدير اللقاء محمد القرني، ويساعده محمد العبكري ومفرح آل حسن، وسيكون عبدالله الشهري حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده محمد الشهري.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ11، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ24 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي، ثم الشباب برصيد 19 نقطة، يليه الاتحاد بـ18 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويقع التعاون في المركز السادس بـ17 نقطة، متساويًا مع الاتفاق، ثم الفتح برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها والقادسية، فيما حل الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويحتل الباطن المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع النصر، ثم العين في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ8 نقاط.

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