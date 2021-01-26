حكم مباراة الباطن والعين في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة الباطن والعين المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الباطن والعين

ومن المقرر يُدير تركي الخضير مباراة الباطن والعين اليوم، ويُساعده ياسر السلطان وأحمد العتيق، وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا، وشكري الحنفوش حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده مفرح آل حسن.

وستُقام مباراة الباطن والعين عند الساعة 3:30 مساءً، في ختام منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب نادي الباطن، وذلك بعد تأجيلها ليوم، بسبب ظروف الطيران، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دوري محمد بن سلمان

ويُعاني الفريقان من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل مباراتهما المرتقبة، ويطمح كل منهما في تحقيق الفوز والتقدم قليلًا في الترتيب مع نهاية منافسات الدور الأول.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق السماوي المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الترتيب برصيد 10 نقاط.

شارك الخبر