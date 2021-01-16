حماية المستهلك: طالبنا المياه بتوضيح أكثر بشأن القراءات والجلوس مع المتضررين

المواطن - الرياض

قال أمين جمعية حماية المستهلك صالح اليوسف: إن هناك 9 آلاف شكوى يتضرر أصحابها من القراءات التقديرية لفواتير المياه، موضحًا أن الجمعية تقف في صف المستهلك حتى تقضي حاجته.

حماية المستهلك وحل شكاوى المواطنين:

وأضاف اليوسف، خلال مداخلة على قناة إم بي سي: أن الدولة أنشأت جمعية حماية المستهلك كجهة مدنية تحافظ على المستهلك وترعى شؤونه، وتدافع عن حقوقه وتوعيته، متابعًا أنه تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية على حل شكاوى المواطنين من القراءات التقديرية للعدادات.

كما طالب اليوسف شركة المياه بتوضيح أكثر بشأن القراءات التقديرية للعدادات والجلوس مع المتضررين؛ حتى يتم تعويضُهم عن أي قراءات غير صحيحة.

الجمعية في صف المستهلك:

وشدد على أن جمعية حماية المستهلك تقف في صف المستهلك حتى تقضي حاجته، وستستمر في المطالبة حتى يرضى.

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