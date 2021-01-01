خبر سار من ليونيل ميسي لـ جماهير برشلونة

المواطن - محمد سمعه

زف الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خبرًا سارًّا لجماهير النادي الكتالوني، وذلك بعد ارتباط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

وكان غياب ميسي عن مباراة إيبار في الدوري الإسباني، أثار الجدل حول اقترابه من الرحيل عن البارشا ولكنه غاب بسبب الإصابة في الكاحل، حيث قالت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الجمعة: إن ميسي شارك بشكل طبيعي في تدريبات البارشا استعدادًا لمواجهة نادي هويسكا بعد غد الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.

عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف 2021:

ويرتبط ميسي بعقد مع برشلونة حتى الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد، الأمر الذي أثار قلق الجماهير، خوفًا من رحيله عن الفريق في أي وقت، خاصة أنه سبق وأبدى رغبته في مغادرته.

الأندية الراغبة في التعاقد مع ليونيل ميسي:

وكانت الصحافة الإسبانية قد ربطت النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى أكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي.

على الجانب الآخر، يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من 15 مباراة.

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