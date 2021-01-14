خبيران تحكيميان يُفجران مفاجأة حول ركلة جزاء أبها ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

فجر الخبيران التحكيميان عمر المهنا والمصري سمير محمود عثمان مفاجأة حول ركلة الجزاء المُحتسبة على الاتحاد لمصلحة فريق أبها، وذلك خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الحكم يُشهر البطاقة الصفراء في وجه إداري الاتحاد

وكان الحكم فيصل البلوي احتسب ركلة جزاء لفريق أبها اعترض عليها لاعبو العميد، ومعهم حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بالعميد مما جعل حكم اللقاء يُشهر البطاقة الصفراء في وجه إداري العميد.

وقال الخبير التحكيمي عمر المهنا للقناة الرياضية السعودية: “الحكم أخطأ باحتساب ركلة جزاء لـ أبها على العميد، الكرة لا تستحق وكان يجب عليه استمرار اللعب”.

لاعب العميد لم يدفع منافسه !

وأشار الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان إلى أن الحكم فيصل البلوي أخطأ باحتساب ركلة جزاء للاعب أبها مضيفًا أن لاعب الاتحاد لم يظهر أي نية لدفع لاعب أبها، ولم يدفعه خلال اللعبة.

وكان أبها تمكن من الفوز على العميد بهدف دون رد سجله اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج بالدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد أبها 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 21 نقطة في المركز الخامس.

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