خدع جديدة يكشفها تطبيق واتساب لأول مرة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

خدع جديدة كشف عنها تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب لأول مرة، يمكن من خلالها إرباك المستخدمين، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية.

كيفية تعديل النصوص المرسلة في واتساب:

وكشف واتساب عن خدعة عبقرية تتيح للمستخدمين تعديل شكل النصوص المرسلة، كما أنه من الممكن أيضًا تغيير الرسائل إلى خط أحادي سري، والخط أحادي المسافة هو الخط الذي يشغل فيه كل حرف وحرف نفس القدر من المساحة الأفقية.

وللقيام بهذا الأمر، سيحتاج المستخدم للضغط على أيقونة الفاصلة العليا، وستظهر في لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف، ثم ضع ثلاث علامات تنصيص قبل الرسالة وبعدها، وسيؤدي ذلك إلى تغيير شكل الرسالة.

كيفية تطبيق النص الغامق في واتساب:

يعتبر النص الغامق طريقة رائعة للتأكيد على كلمة أو عبارة معينة يريد المستخدم أن ينوه بها للمرسل إليه، وهذه الخاصية يمكن أن تكون مفيدة في الدردشات الجماعية.

ولتطبيق خاصية النص الغامق، كل ما يجب فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول إبرازها، مثل: * يتم وضع النص هنا * سيؤدي ذلك إلى جعل رسالتك تبدو مميزة بالنسبة لك ولكل شخص آخر يراها.

الخط المائل في واتساب:

وبالمثل، من الممكن أيضًا جعل رسائل واتساب مائلة، عن طريق استخدام رموز مختلفة. تحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تحاول تعديلها، مثل هذا: _ النص هنا_

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