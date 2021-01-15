خطة الإنقاذ الأمريكية.. إليك سيناريو بايدن البالغ 1.9 تريليون دولار

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشف الرئيس المنتخب جو بايدن، عن إجراءات تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار تشمل المزيد من المساعدات للعاطلين والجياع والذين يواجهون خطر التشرد، ودعمًا إضافيًا للشركات الصغيرة والحكومات المحلية، زيادة التمويل المخصص للقاح واختبار المواطنين.

وتم وصف هذه الحزمة باسم خطة الإنقاذ الأمريكية الضرورية لتلبية الاحتياجات الفورية والسيطرة على جائحة فيروس كورونا، كما يخطط لوضع خطة للتعافي الاقتصادي في الأسابيع المقبلة تهدف إلى خلق فرص عمل ومكافحة أزمة المناخ، وإليك ما يتضمنه سيناريو الرئيس المنتخب لإنقاذ أمريكا:

خطة بايدن لإنقاذ أمريكا

تدعو الخطة إلى إرسال 1400 دولار لكل شخص متضرر، وستكون هذه الأموال بالإضافة إلى الـ 600 دولار التي وافق عليها الكونجرس في ديسمبر وتم إرسالها في وقت سابق من هذا الشهر، تصل إلى إجمالي 2000 دولار، وستتوسع الدائرة لتشمل المزيد من الفئات المستحقة منها الأسر المهاجرة والأزواج المهاجرين غير الشرعيين.

تتضمن الخطة أيضًا تعزيز مساعدات البطالة، حيث سيزيد بايدن الدعم الفيدرالي إلى 400 دولار في الأسبوع، كما ستوفر أيضًا 25 مليار دولار كمساعدة إيجارية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​الذين فقدوا وظائفهم خلال الوباء.

وسيتم تخصيص 5 مليارات دولار أخرى لمساعدة المستأجرين المتعثرين على دفع فواتير الخدمات الخاصة بهم، كما دعا بايدن إلى 5 مليارات دولار لمساعدة الولايات والمحليات في مساعدة أولئك المعرضين لخطر التشرد، وستمدد الخطة وقف الإخلاء الفيدرالي، المقرر أن ينتهي في نهاية يناير، حتى 30 سبتمبر.

تشمل الخطة أيضًا مساعدة الذين يعانون من الجوع حيث يستثمر 3 مليارات دولار لمساعدة النساء والرضع والأطفال على تأمين الغذاء، ومنح الأقاليم الأمريكية مليار دولار كمساعدات غذائية.

ويريد بايدن زيادة الائتمان الضريبي للأطفال، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، ودعم أقساط التأمين الصحي وزيادة وتوسيع الإعانات المالية، وتوفير 4 مليارات دولار لخدمات الصحة العقلية واضطراب تعاطي المخدرات و 20 مليار دولار لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمحاربين القدامى.

ويريد بايدن إرسال 350 مليار دولار إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية للحفاظ على العاملين في الخطوط الأمامية ولتأمين توزيع اللقاح، وزيادة الاختبارات، وإعادة فتح المدارس، والحفاظ على الخدمات الحيوية.

الحد الأدنى للأجور 15 دولارًا في الساعة

ويدعو بايدن الكونجرس إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة، وإنهاء الحد الأدنى للأجور.

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