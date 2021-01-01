دراسة تكشف إكسير السعادة وتضمن طول العمر

المواطن - متابعة

يبحث الكثيرون عن الأسباب التي تؤدي إلى طول العمر مع التمتع بصحة جيدة، ويجتهد الكثير منا في البحث عن الأنظمة الغذائية والرياضية وأسلوب الحياة الأفضل، لكن تبقى الحالة النفسية لها الكلمة العليا في هذا الأمر.

وكشفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة “إكسبريس” Express أن المتفائلين من المرجح أن يعيشوا أطول من أولئك الذين لديهم نهج أكثر سلبية في الحياة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الإيجابيين هم أكثر عرضة للعيش حتى سن 85 أو أكثر.

وتوصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج باستخدام مجموعتين موجودتين من الأشخاص، الذين جُنّدوا لدراسات مختلفة تضمنت 70,000 امرأة في دراسة صحة الممرضات، و1500 رجل في دراسة صحة المحاربين القدامى.

وقُيّمت مستويات تفاؤلهم، بالإضافة إلى صحتهم العامة، وسُئلوا أيضًا عن التمارين والوجبات الغذائية، بالإضافة إلى مقدار التدخين وشرب الكحول.

ووجدت الدراسة أنه في المتوسط، تمتع الرجال والنساء الأكثر تفاؤلًا، بعمر أطول بنسبة 11% إلى 15%، وكانوا أكثر عرضة للعيش حتى 85 عامًا مقارنة بالمجموعة الأقل تفاؤلًا.

تأثير التفكير الإيجابي على طول العمر

وبحسب مركز مايو كلينك فإن للتفكير الإيجابي العديد من المزايا منها ما يلي: إطالة العمر الافتراضي.

انخفاض معدلات الاكتئاب.

مقاومة أكبر لنزلات البرد.

تحسين الصحة النفسية والجسدية.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

مهارات أفضل في التأقلم أثناء المصاعب وأوقات التوتر.

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