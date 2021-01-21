‎الرئيسية
جديد الأخبار
دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قناة عين
عبر عرب سات أو من خلال اليوتيوب

دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قناة عين

2021/01/21
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قناة عين
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 دروس اليوم الخميس على عين:
2 تردد قناة عين:

قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

دروس اليوم الخميس على عين: 

ويمكن مشاهدة قناة عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب الرابط التالي: هنا.

تردد قنوات عين

تردد قناة عين: 

وشرحت قنوات عين في وقت سابق  بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

– الدخول على الإعدادات.

– اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي.

– اختيار القمر الصناعي عرب سات.

– إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي.

– اختيار معدل الترميز 27500.

– ضبط الإرسال على DVB-S2.

– الضغط على أيقونة البحث لتظهر لكم جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة.


شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :