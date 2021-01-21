دروس اليوم الخميس للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قناة عين

المواطن - الرياض

قدمت قناة عين بثًا مباشرًا لدروس يوم الخميس من الأسبوع الأول في الفصل الدراسي الثاني، للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

دروس اليوم الخميس على عين:

ويمكن مشاهدة قناة عين عبر عرب سات على تردد 12437 عمودي أو من خلال اليوتيوب الرابط التالي: هنا.

تردد قناة عين:

وشرحت قنوات عين في وقت سابق بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الرسيفر) من خلال الخطوات التالية:

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