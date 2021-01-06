دفعتان معنويتان لـ الهلال قبل مواجهة الباطن بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الكروي الأول بـ الهلال مفاجأتين سارتين وذلك قبل مواجهة نادي الباطن بعد غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تدريبات الهلال تتزين بمشاركة جحفلي والمعيوف:

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الحارس عبدالله المعيوف شارك في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يُكمل البرنامج التأهيلي الخاص به، كما أدى الثنائي جانج هيون سو وعلي البليهي مرانًا لياقيًّا ضمن برنامجيهما التأهيليين، كما شهدت التدريبات مشاركة محمد جحفلي الذي أبدى جاهزيته لمواجهة الباطن.

ويسعى الأزرق لتحقيق الفوز على الباطن والوصول إلى النقطة رقم 27، وذلك بعد التعادل مع نادي الشباب بالجولة الحادية عشرة بنتيجة هدف لكل فريق.

موعد عودة المعيوف للمشاركة بـ مباريات الزعيم:

وفي وقت سابق قال ناصر الشيبان مراسل القنوات الرياضية السعودية: إن عبدالله المعيوف أخبره أن عودته لمباريات الهلال ستكون ضد النادي الأهلي في الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين يوم 15 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير صحفية عن الملعب الذي سوف يستضيف مباراة الأهلي ضد الزعيم، بالجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيستضيف ملعب “الجوهرة المشعة” في جدة مباراتي الأهلي والاتحاد بالجولة الـ13 من دوري المحترفين بحسب ما ذكرته الزميلة “عكاظ”.

وسيواجه الاتحاد، فريق أبها يوم الخميس 14 يناير في الجولة الثالثة عشرة، وفي نفس الجولة سيستضيف الأهلي، منافسه الهلال يوم الجمعة 15 يناير في الجوهرة المشعة.

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