دوري محمد بن سلمان .. أول تحرك في الأهلي بعد خسارة التعاون

المواطن - محمد سمعه

كشف ياسر محروس نائب رئيس النادي الأهلي عن أول تحرك في الفريق الكروي الأول سيحدث بعد الخسارة من نادي التعاون أمس السبت بالجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد ياسر محروس قائلًا: “جماهيرنا الغالية، نعتذر عن نتيجة مباراة التعاون، وكان بالإمكان أفضل مما كان، نتحمل جميعًا المسؤولية، ولا يزال مشوار الدوري طويلًا، سنواصل العمل على تقديم عمل يليق بالراقي وسوف نستغل فترة الانتقالات الشتوية، حيث سنحدث تغييرات إدارية وفنية وسندعم الفريق باحتياجاته من صفقات”.

وفي وقت سابق، أبدى اللاعب السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي حزنه الشديد، وذلك بعد خسارة نادي التعاون.

السومة يتحسر على خسارة الأهلي

وظهر عمر السومة حزينًا بعدما سكن شباك الراقي هدف ثانٍ من قبل اللاعب عبدالله الجوعي لاعب التعاون بالدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وجاء حزن السومة ليدل على عدم استقرار الأوضاع في صفوف الأهلي من الناحية الإدارية والفنية، مما يُعجل برحيل اللاعب السوري وصرفه النظر عن تجديد عقده مع الراقي.

جدير بالذكر أن عمر السومة كان أعرب عن رغبته في تجديد عقده مع الأهلي، مضيفًا أن ظروفًا خاصة قد تجبره على مغادرة الراقي بالفترة المقبلة. الراقي فقد الفرصة في الصعود للصدارة وفقد الراقي فرصة الصعود للمركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الخسارة من فريق التعاون، حيث تجمد رصيد الراقي عند 22 نقطة في المركز الثاني.

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