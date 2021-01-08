دوري محمد بن سلمان.. القادسية يستهدف الفوز الثاني ضد الأهلي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة القادسية ضد الأهلي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يرغب الفريقان في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

القادسية ضد الأهلي

وتُقام مباراة الفريقان اليوم عند الساعة 5:40 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تاريخ مواجهات القادسية ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للراقي.

ولعب القادسية ضد الأهلي 14 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن الفريق القدساوي من الفوز مرة واحدة، وفرض التعادل مرة أخرى، ونجح الراقي في تحقيق الفوز في 12 لقاءً.

دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة من الفوز 7 مرات، والتعادل في مواجهة والخسارة في 3 لقاءات.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق القدساوي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة من الفوز 4 مرات والتعادل في مواجهتين، والخسارة 5 مرات.

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