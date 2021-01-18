دوري محمد بن سلمان .. سر انزعاج مدرب الاتحاد قبل مواجهة العين

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن قرار مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد سيزعج المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وذلك مع بدء سوق انتقالات يناير الشتوية.

وفكر كاريلي في تدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات في ناحية الهجوم وخط الوسط وذلك لضمان استمرار العميد في تحقيق نتائج إيجابية بالإضافة ضم هذه الصفقات قبل انضمامها لأندية أخرى.

ولم يفكر كاريلي في التجديد للاعبين الذي ستنتهي عقودهم مفضلًا السرعة في إبرام الصفقات، لكن قرار مجلس إدارة النادي في تجديد عقود اللاعبين ثم التركيز على ملف الصفقات أغضب المدرب كاريلي.

سبب اتخاذ إدارة الاتحاد لهذا القرار

وركزت إدارة الاتحاد على هذا الأمر سعيًا وحرصًا على استقرار الفريق الكروي الأول، حيث ذكرت صحيفة “المدينة” أن إدارة النادي تود إنهاء ملف التجديد للاعبين من أجل التركيز على تحقيق نتائج جيدة في المباريات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي قبل التفكير في ضم أي لاعب أجنبي كان أو محلي خلال ميركاتو يناير.

وكان الاتحاد خسر من نادي أبها في الجولة الثالثة عشرة بنتيجة هدف دون رد سجله اللاعب السويدي كارلوس ستراندبيرج.

العميد في المركز الخامس

يذكر أن العميد يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.

وستُقام مواجهة العين والعميد على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

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