ديلي ميل: عائلة صهر ترامب عانت من مأساة لا يمكن تصورها 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مايكل بولس، رجل الأعمال العربي الأمريكي، الشاب المقدر أن يصبح صهر ترامب، ينحدر من عائلة غير عادية تمتعت بثروة هائلة ولكنها عانت أيضًا من مأساة لا يمكن تصورها، حسبما كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

الشاب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي تقدم للزواج من ابنة الرئيس السابق الصغرى تيفاني، 27 عامًا، بخاتم خطوبة بقيمة 1.2 مليون دولار هذا الأسبوع، هو وريث إمبراطورية أعمال ضخمة بمليارات الدولارات.

وترتكز جذور عائلته في شمال لبنان لكن أعمالهم وعقودهم تنتشر من نيجيريا إلى نيويورك، وبينما كان مارك وشقيقه يتمتعان بثروة هائلة مكنت الأخ من الظهور في مسلسل The Crown الشهير الذي يتحدث عن العائلة المالكة البريطانية، إلا أن الأم عانت من حسرة شديدة مع فقدان سبعة من أفراد عائلتها في غضون أيام قليلة.

وتحدثت الصحيفة البريطانية حصريًا إلى والد مايكل، الدكتور مسعد بولس، وهو من مؤيدي ترامب المتحمسين، حيث وصفه بأنه أفضل رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وقال عن تيفاني: إنها شابة جميلة وذكية للغاية أيضًا.

وتحدث مسعد عن عائلته قائلًا: بينما اعتاد مايكل وفارس الذهاب إلى المدرسة الأمريكية الدولية الحصرية في لاغوس، وتسكعا في سيارة رولز رويس، وسافرا من كان إلى الجزر اليونانية وميكونوس وتم إغراقهما بدعوات للحفلات على متن يخوت رائعة في بحر إيجة والتجول على الزلاجات النفاثة والقوارب السريعة، إلا أن حياة أمهم لم تكن بمثل هذه السعادة دومًا.

ولد مسعد بولس في كفركا بالقرب من الحدود اللبنانية مع سوريا، ثم انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة في السبعينيات، وكان طالبًا عندما تزوج بـ سارة فضول، ابنة رجل الأعمال زهير فضول الذي أخذ صهره إلى شركة العائلة التي تمتلك مصالح في 13 دولة إفريقية تشمل البناء ومبيعات السيارات.

مأساة هزت عائلة صهر ترامب

واستقرت سارة التي تحمل الجنسية الفرنسية عن طريق والدتها، في نيجيريا وأسست جمعية للفنون المسرحية، وفي عام 2003، عندما كان مايكل يبلغ من العمر ستة أعوام فقط، هزت مأساة مدمرة الأسرة من جذورها، حيث قُتل سبعة أفراد من عائلتها.

في البداية ماتت عمتها وعمها في حريق بالمنزل، ثم عندما سافر أهلها بما فيهم والدتها وشقيقها لحضور الجنازة تحطمت بهم الطائرة عند الإقلاع، ويتذكر مسعد قائلًا: لقد كانت مأساة مروعة لجميع أفراد الأسرة.

وتحدث مسعد عن ولديه قائلًا: ورث فارس حب الفنون من أمه، واتجه للتمثيل، فظهر في مسلسل ذا كراون وكان له أيضًا دور صغير في Fantastic Beasts بينما مايكل ورث من أبيه وجده حبهما لمجال الأعمال.

أما عن حفل الزفاف المنتظر، فقد قال الدكتور بولس إنه لا يعرف مكان إقامة حفل الزفاف، لكنه قال: سيكون رائعًا بالتأكيد لكنه بالطبع ليس قراري ولا قراره بل هو أمر يخص تيفاني وحدها.

هل تعيش تيفاني في نيجيريا؟

وأجاب عن سؤال عما إذا كان ابنه سيأخذ عروسه الجديدة للعيش في نيجيريا في النهاية، قائلًا: ربما لا، أتخيل أنهم على الأرجح سيقيمون في فلوريدا على الأقل في المستقبل القريب.

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