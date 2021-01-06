رئيس جامعة نجران: مخرجات قمة العلا تتويج لدور السعودية في تعزيز التضامن

المواطن - حسن عسيري - نجران

أكد رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي أن مخرجات قمة العلا التي استضافتها المملكة أمس تعد إنجازًا كبيرًا وتتويجًا لمواقف السعودية الدائمة في تعزيز التضامن الخليجي والعربي.

وأوضح أن قيادة المملكة حريصة على لمّ الشمل لدول الخليج، كما أنها تبذل جهودًا حثيثة في سبيل توحيد الموقف الخليجي؛ لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الشعوب العربية تنظر للمملكة بعين الإجلال والإكبار؛ تقديرًا لمواقفها المشرفة على الدوام، وانطلاقًا من موقعها القيادي.

ورفع رئيس جامعة نجران التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على نجاح القمة الخليجية الـ 41.

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