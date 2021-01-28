رامز جلال ونيرمين الفقي في صورة مثيرة للجدل

المواطن - متابعة

شاركت الفنانة المصرية نيرمين الفقي متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة برفقة الفنان رامز جلال المعروف بتقديمه برامج المقالب في شهر رمضان.

صورة مع رامز جلال:

وكتبت نيرمين الفقي على الصورة: “مقلب رامز وأنا شربت المقلب”، لتثير حالة من الجدل وتساؤلات بشأن برنامج رامز الجديد والمقرر عرضه خلال موسم شهر رمضان المقبل.

صورة قديمة:

ولكن اتضح أن الصورة المنشورة قديمة من كواليس برنامج “رامز بيلعب بالنار” الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات خلال شهر رمضان عام 2016، حيث كانت نيرمين الفقي ضحية رامز جلال وشاركت في المقلب.

رامز جلال من مواليد 20 أبريل 1973 وهو ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1995 ثم قام ببعض الأدوار الثانوية حتى قام بأول بطولة مطلقة في فيلم أحلام الفتى الطايش في 2007، قام بإنتاج العديد من برامج المقالب والتي بدأت منذ عام 2011 في برنامج رامز قلب الأسد وانطلقت بعدها العديد من البرامج التي تحمل اسمه.

مسيرة رامز جلال:

أول عمل قام به رامز كان أثناء دراسته بالمعهد وكان ذلك في مسرحية “جوز ولوز” بطولة أحمد بدير، عايدة رياض، سعاد نصر، حسن حسني اشترك في بداياته في عدة أدوار ثانوية منها سهرة تلفزيونية بعنوان “الرجل الطيب” ثم مسلسل “ناس ولاد ناس” ثم “الوعد الحق” و”القضاء في الإسلام” ثم “أنت لست زوجي” غاب رامز عن الساحة فترة، ثم عاد في مسلسل “حياة الجوهري” ويعتبر هذا المسلسل بمثابة نقـلة لرامز فهو الذي عرّف الناس بـــه كان هذا المسلسل بطولة الفنانة يسرا والفنان مصطفى فهمي ومن إخراج وائل عبد الله.

واشترك رامز جلال في أدوار كثيرة في مسلسلات التلفزيون “ألف ليلة وليلة” – “رد قلبي” – “في انتظار العمر” وغيرها…قدم رامز مسرحية واحدة مع الفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله وهي “فيما يبدو سرقوا عبده” وكانت من إخراج محسن حلمي وللأطفال قــدم مسرحية بعنوان الشبكة المسحورة مع سحر نوح وأحمد سلامة ومن إخراج د.سامي عبد الحليم.

أول فيلم شارك فيه كان فيلم “55 إسعاف” مع محمد سعد وأحمد حلمي وغادة عادل ومن إخراج مجدي الهواري، وبالرغم من أن الدور كان صغيرًا، إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه ثم توالت الأفلام، وقدم “ميدو مشاكل” مع أحمد حلمي وشيرين عبد الوهاب ومن إخراج محمد النجار، ثم “الباشا تلميذ” مع كريم عبد العزيز ومن إخراج وائل إحسان ثم قدم فيلم “حبك نار” مع مصطفى قمر ومن إخراج إيهاب راضي ثم انطلق لسماء النجومية.

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