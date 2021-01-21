رد الفيصلي يضع الأهلي والهلال بـ منافسة شرسة لحسم صفقة قوية

المواطن - محمد سمعه

دخل الهلال والأهلي في منافسة قوية للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكروي الأول في الفيصلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية أن الزعيم والأهلي يريدان ضم المدافع محمد قاسم لاعب الفيصلي، حيث يرغب الزعيم في التعاقد معه ليكون بديلًا للاعب ياسر الشهراني بالإضافة إلى تفكير الأهلي في بيع البرازيلي لوكاس ليما وضم قاسم بدلًا منه مع تفريغ مكان للاعب أجنبي آخر.

وذكر مساعد المويس الرئيس التنفيذي لـ الفيصلي في تصريحات لـ ” الاقتصادية” أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية من ناد آخر لضم المدافع محمد قاسم، مشيرًا إلى أن الفريق ورغم تمسكه باللاعب لكنه لن يمانع رحيله في حال وصل عرض مناسب للاعب والنادي، مضيفًا أن الفريق يمتلك البديل.

حالة طوارئ في الهلال والأهلي

وتأتي هذه الكلمات لتعلن حالة الطوارئ بين الهلال والأهلي، حيث سيتنافس الفريقين لتقديم أفضل العروض من أجل إغراء محمد قاسم خلال فترة ميركاتو يناير.

محمد قاسم يستعد لدخول الفترة الحرة

يذكر أن محمد قاسم سيدخل الفترة الحرة مع الفيصلي في الأيام القليلة المقبلة، مما يُمكنه من التوقيع لأي ناد دون الرجوع للفيصلي، ثم سينتقل له في الميركاتو الصيفي المقبل.

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