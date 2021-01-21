رسالة غير متوقعة من هالك لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

وجه المهاجم البرازيلي العملاق جيفانيلدو فييرا دي سوزا المعروف باسم “هالك” لاعب فريق شنغهاي سيبيج الصيني السابق، رسالة غير متوقعة لنادي الهلال، بعد اهتمام الأخير بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقًا للتقارير الإخبارية فإن الهلال فكر في ضم النجم البرازيلي من الدوري الصيني، بعد رحيله عن فريق شنغهاي بعد 4 مواسم ونصف قضاها مع الفريق الصيني.

هالك يريد العودة لـ الدوري البرازيلي

وقالت تقارير صحفية جديدة إن اللاعب البرازيلي لا يرغب في الانضمام لأي فريق من المنطقة العربية مفضلًا اللعب في مكان آخر، حيث يريد نجم بورتو البرتغالي السابق اللعب في الدوري البرازيلي مع تقدمه بالعمر، حيث يبلغ حاليًا من العمر 34 سنة.

مسيرة المهاجم البرازيلي

يذكر أن النجم البرازيلي سبق له اللعب في أندية طوكيو فيردي الياباني وبورتو وزينيت سان بطرسبرج، وانضم لفريق شنغهاي سيبيج في عام 2016.

وسبق لـ هالك أن مثّل المنتخب البرازيلي في أولمبياد لندن عام 2012، حيث احتل المنتخب البرازيلي وصافة الأولمبياد بعد الخسارة ضد المكسيك في المباراة النهائية.

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