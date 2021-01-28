رسالة مدرب تشيلسي المُقال لـ توخيل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني الجديد لـ تشيلسي الإنجليزي عن نص رسالة المدرب الإنجليزي المُقال فرانك لامبارد له بعد تعيينه مدربًا جديدًا للبلوز.

وكانت إدارة النادي اللندني استقرت يوم الاثنين الماضي على إقالة فرانك لامبارد بسبب سوء النتائج مع تعيين توخيل المدير الفني السابق لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال توخيل لشبكة ” سكاي سبورتس” البريطانية إن لامبارد أخبره بالتركيز في مهمته مع البلوز وتمنى له التوفيق.

وأضاف توخيل أنه يتمنى من جماهير البلوز أن تتقبله كمدرب من أجل قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية بالفترة المقبلة.

تشيلسي يسقط بفخ التعادل

وكان تشيلسي سقط بفخ التعادل السلبي ضد فريق وولفرهامبتون أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

وسيواجه البلوز يوم الأحد المقبل فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، حيث تُقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

ترتيب البلوز في الدوري الإنجليزي

ويحتل البلوز حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن مهاجم بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، بات الهدف الأول للمدرب توخيل في الميركاتو الصيفي، حيث تُجهز إدارة تشيلسي عرضًا ماليًا ضخمًا لضم النرويجي الدولي في أقرب فرصة.

ويرتبط هالاند صاحب الـ20 عامًا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لفترة طويلة، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يمكن تفعيله في صيف عام 2022.

وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند في ديسمبر 2019، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد بول سالزبورج النمساوي، وبات واحدًا من أبرز لاعبي الدوري الألماني وليس فريقه فقط.

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