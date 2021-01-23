رسميًّا .. ميلان يضم مدافع تشيلسي الشاب على سبيل الإعارة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء الجمعة، عن ضمه للمدافع الإنجليزي فيكايو توموري على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ميلان يضم مدافع تشيلسي بخيار الشراء:

وذكر الموقع الرسمي للروسونيري عبر الإنترنت أن الفريق الإيطالي تعاقد مع المدافع الإنجليزي صاحب الـ23 سنة على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بصورة نهائية بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان المدرب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وافق على رحيل توموري للروسونيري، من أجل المشاركة بشكل أكبر والحصول على العديد من الدقائق.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن ميلان وضع خيار الشراء في عقد اللاعب توموري بقيمة 30 مليون يورو.

الروسونيري لا يفكر في ضم نجم اليونايتد بصورة نهائية:

وفي سياق آخر، يبدو أن الروسونيري لا يفكر في شراء اللاعب البرتغالي ديوجو دالوت بصورة نهائية من مانشستر يونايتد؛ مما جعل برشلونة الإسباني يفكر في ضم اللاعب.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إن البارشا مهتم بضم دالوت، وذلك في حال لم يقم ميلان بشرائه بصورة نهائية.

ويفكر المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب البارشا في ضم دالوت بسبب إصابة الإسباني سيرجي روبيرتو وسوء مستوى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست في مركز الظهير الأيمن في الفريق.

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