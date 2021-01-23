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رسميًّا .. ميلان يضم مدافع تشيلسي الشاب على سبيل الإعارة
حتى نهاية الموسم الحالي

رسميًّا .. ميلان يضم مدافع تشيلسي الشاب على سبيل الإعارة

2021/01/23
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رسميًّا .. ميلان يضم مدافع تشيلسي الشاب على سبيل الإعارة توموري يحمل قميص الروسونيري - المصدر حساب النادي في تويتر
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 ميلان يضم مدافع تشيلسي بخيار الشراء:
2 الروسونيري لا يفكر في ضم نجم اليونايتد بصورة نهائية:

أعلن نادي ميلان الإيطالي، مساء الجمعة، عن ضمه للمدافع الإنجليزي فيكايو توموري على سبيل الإعارة من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ميلان يضم مدافع تشيلسي بخيار الشراء:

وذكر الموقع الرسمي للروسونيري عبر الإنترنت أن الفريق الإيطالي تعاقد مع المدافع الإنجليزي صاحب الـ23 سنة على سبيل الإعارة من تشيلسي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بصورة نهائية بعد نهاية الموسم الحالي.

ميلان يضم توموري
توموري بقميص الروسونيري _ المصدر الحساب الرسمي للنادي في تويتر

وكان المدرب فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، وافق على رحيل توموري للروسونيري، من أجل المشاركة بشكل أكبر والحصول على العديد من الدقائق.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن ميلان وضع خيار الشراء في عقد اللاعب توموري بقيمة 30 مليون يورو.

الروسونيري لا يفكر في ضم نجم اليونايتد بصورة نهائية:

وفي سياق آخر، يبدو أن الروسونيري لا يفكر في شراء اللاعب البرتغالي ديوجو دالوت بصورة نهائية من مانشستر يونايتد؛ مما جعل برشلونة الإسباني يفكر في ضم اللاعب.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية: إن البارشا مهتم بضم دالوت، وذلك في حال لم يقم ميلان بشرائه بصورة نهائية.

ويفكر المدرب الهولندي رونالد كومان مدرب البارشا في ضم دالوت بسبب إصابة الإسباني سيرجي روبيرتو وسوء مستوى اللاعب الأمريكي سيرجينو دست في مركز الظهير الأيمن في الفريق.

 

 


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