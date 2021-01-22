رفض استئناف برشلونة بشأن عقوبة ميسي

المواطن - مروة نبيل

حسمت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمه برشلونة بشأن عقوبة لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رفض استئناف برشلونة

وقررت لجنة المسابقات إيقاف ميسي لمباراتين، بسبب طرده بشكل مباشر عقب اعتدائه بدون كرة على لاعب أتلتيك بيلباو، أسيير فيلاليبري في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتقدم نادي برشلونة باستئناف لتخفيض العقوبة إلى مباراة واحدة فقط، معتمدًا على أن نجمه ميسي لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق الكتالوني قبل هذه الواقعة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “لجنة المسابقات في اتحاد الكرة رفضت استئناف النادي الكتالوني رسميًا، وأقرت العقوبة على ميسي بالغياب عن الفريق لمباراتين”.

ميسي يغيب عن مواجهة إلتشي

وغاب ليونيل ميسي عن مباراة الفريق الكتالوني ضد كورنيا التي أُقيمت، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي حسمها البارشا بصعوبة بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يغيب النجم الأرجنتيني عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد نظيره إلتشي المقرر إقامتها، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني الممتاز.

شارك الخبر