رومارينيو يقترب من هداف كأس محمد السادس

المواطن - مروة نبيل

واصل البرازيلي رومارينيو تألقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ليقترب من التتويج بلقب هداف كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

هداف كأس محمد السادس للأندية الأبطال

وسجل رومارينيو هدفًا في مباراة الاتحاد ضد الشباب التي أُقيمت، مساء أمس الاثنين، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف، ويوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على صدارة الهدافين.

ويُعد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، محسن متولي أقرب منافسي رومارينيو، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 4 أهداف، وأمامه فرصة لزيادة أهدافه، ويحل مهاجم الشباب سيباستيان جونيور ثالثًا بـ3 أهداف.

الاتحاد ينتظر الفائز لمواجهته في النهائي

وفاز الاتحاد على الشباب بنتيجة 4/3 بمجموع المباراتين، وينتظر الفريق المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد الرجاء البيضاوي المغربي لملاقاته في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علمًا بأن الفريق المصري فاز على أرضه ذهابًا بهدف دون رد.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرجاء المغربي ضد الإسماعيلي المصري، يوم الاثنين الموافق 11 من شهر يناير الجاري، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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