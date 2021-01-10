روني فرنانديز في طريقه إلى دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن مهاجم فريق الفيحاء السابق، التشيلي روني فرنانديز، في طريقه إلى العودة لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى.

روني فرنانديز يقترب من الرائد:

وأكدت إذاعة “بوليفيا”، اليوم الأحد، أن مهاجم سنتياغو ويندرز التشيلي، روني فرنانديز اقترب من الانضمام إلى الرائد في الميركاتو الشتوي الحالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وتألق فرنانديز مع الفيحاء في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في التتويج بلقب هداف البطولة موسم 2016/ 2017، قبل أن يتم توقيع مخالصة مالية معه في أكتوبر الماضي، بعد استبعاده من القائمة لتعرضه لإصابة.

الرائد في دوري محمد بن سلمان:

وتسعى إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في تحسين النتائج والتقدم في الترتيب.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في 5 مواجهات.

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