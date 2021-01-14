سبب فشل انتقال سواريز إلى يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، تفاصيل الاتفاق الذي تم بين يوفنتوس والأوروغوياني لويس سواريز، الذي كان قريبًا من الانضمام إليه في الميركاتو الصيفي الماضي.

سبب فشل الصفقة

وكان لويس على بُعد خطوة من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس في الصيف الماضي، قبل أن يتراجع اليوفي بسبب ضيق الوقت وحاجة المهاجم الأوروغوياني للحصول على جواز سفر إيطالي.

ولفتت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت”، إلى أن التحقيقات التي يجريها المدعي العام مع المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيتشي، كشفت عن بعض التفاصيل التي اتفق عليها اللاعب والنادي.

تفاصيل اتفاق سواريز مع يوفنتوس

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن نادي يوفنتوس كان قد توصل بالفعل لاتفاق مع سواريز على البنود الشخصية، حيث كان المهاجم الأوروغوياني سيوقع على عقد لمدة عامين مع البيانكونيري.

وأضافت “لاجازيتا ديلو سبورت”، أن الطرفين اتفقا على حصول مهاجم برشلونة السابق على 7.5 مليون يورو راتبا سنويًا، ترتفع إلى 10 ملايين يورو بالمكافآت.

وبعد فشل انتقاله إلى يوفنتوس، قرر لويس سواريز الانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد بعدما رحل رسميًا عن برشلونة قبل بداية الموسم.

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