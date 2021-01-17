سعد بقير الأكثر صناعة للفرص في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم التونسي الدولي سعد بقير مستوى مميزًا مع أبها خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

سعد بقير يتألق هجوميًّا:

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الأكثر صناعة للفرص بعد مرور 13 جولة، ويتصدرها سعد بقير بـ32 فرصة.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا في المركز الثاني، بعدما صنع 30 فرصة حتى الآن، يليه نجم فريق الباطن، يوسف الجبلي، ثم مهاجم فريق أبها، كريج غودوين.

ترتيب دوري محمد بن سلمان:

وجاء ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ13، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ26 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الأهلي بـ23 نقطة، يليه التعاون برصيد 21 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد.

ويحتل أبها المركز السادس برصيد 20 نقطة، متساويًا مع الوحدة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 18 نقطة، بالتساوي مع القادسية، ثم النصر والفتح بـ17 نقطة لكل منهما، ويتواجد الفيصلي في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة.

ويقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الرائد، ثم العين بـ10 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.

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