سقطة أخرى لـ WhatsApp تسريب أرقام الهواتف على قوقل

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يواجه تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp تدقيقًا شديدًا بشأن سياسة خصوصية البيانات والمستخدمين في العديد من الدول، وهو ما دفع ملايين المستخدمين إلى تثبيت تطبيقات أخرى، وكأن ذلك لم يكن كافيًا للتطبيق المملوك لشركة فيسبوك، فقد تم الإبلاغ عن انتهاك آخر لبيانات المستخدم.

تسريب أرقام مسخدمي WhatsApp عبر قوقل

قال موقع indiatvnews إن نسخة سطح المكتب من واتساب كشفت عن أرقام الهواتف المحمولة الشخصية للمستخدمين وباتت متاحة الآن على محرك البحث قوقل.

وعلى الرغم من أن WhatsApp هو في الأساس تطبيق جوال، يستخدمه نحو 2 مليار مستخدم حول العالم إلا أن البعض يستخدم تطبيق الدردشة الفورية عبر إصدار الويب لأعمال مهنية ودراسية.

وشارك الباحث في مجال الأمن السيبراني راجيشكر رجاهريا، يوم الجمعة، لقطات شاشة تظهر فهرسة أرقام الهواتف المحمولة الشخصية لمستخدمي واتساب ويب عبر قوقل.

وقال راجيشكر: يحدث التسريب عبر WhatsApp web إذا كان شخص ما يستخدم التطبيق على لاب توب أو جهاز كمبيوتر مكتبي، حيث سيتم فهرسة أرقام الهاتف المحمول على بحث قوقل، وهذه أرقام هواتف محمولة لمستخدمي أفراد وليست أرقام أعمال.

تسريب روابط دردشة WhatsApp عبر قوقل

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغ المستخدمون عن توفر روابط الدردشة الجماعية الخاصة على بحث قوقل، وقام محرك البحث بفهرسة روابط الدعوة لمحادثات مجموعة واتساب الخاصة، مما يعني أنه يمكن لأي شخص الانضمام إلى مجموعات الدردشة الخاصة المختلفة ببحث بسيط، لكن الآن تمت إزالة هذه الروابط.

ويأتي هذا الكشف في وقت يغير فيه WhatsApp سياسة الخصوصية الخاصة به وسيتعين على المستخدمين الموافقة والقبول إذا كانوا يخططون لمواصلة استخدام التطبيق بعد 8 فبراير.

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