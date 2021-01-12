سلطنة عمان: آلية انتقال الحكم ستكون إلى أكبر أبناء السلطان

المواطن - متابعة

كشفت سلطنة عمان عن آلية انتقال الحكم بعد صدور مرسوم أمس من سلطان عمان يتضمن النظام الأساسي الجديد للحكم في البلاد وآلية اختيار ولي العهد والمهام والأدوار المكلف بها.

ووفقًا للنظام الأساسي الجديدة في سلطنة عمان ستنتقل ولاية العهد إلى أكبر أبناء السلطان سنًا ثم إلى أكبر أبناء هذا الابن.

وتضمن المرسوم رقم 6 لسنة 2021 الذي أصدره سلطان عمان هيثم بن طارق، يوم أمس إصدار نظام أساسي جديد للدولة وضع آلية محددة، ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة.

النظام الأساسي الجديد

كما تضمن المرسوم التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين، أهمها الآتي: المساواة بين المرأة والرجل، ورعاية الطفل والمعاقين والنشء والشباب وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجيع إنشاء الجامعات.

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة أفرد النظام الأساسي فصلًا خاصًا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع سلطان عمان تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

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