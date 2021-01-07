سلمان الفرج يغيب عن مران الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن غياب قائد الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج عن التدريبات الجماعية اليوم، بسبب إصابته بالإنفلونزا.

سلمان الفرج يغيب

وأشار حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الإنفلونزا ستُبعد سلمان الفرج عن مباراة الزعيم أمام الباطن.

وعلى الصعيد الميداني، أنهى الهلال تحضيراته الميدانية لمواجهة الباطن، حيث طبق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو عددًا من الجمل الفنية، وخاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب تخلها تطبيقات تكتيكية متنوعة.

الهلال في دوري محمد بن سلمان

ويحل الهلال ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، يوم غد الجمعة، على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

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