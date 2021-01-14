سلمان الفرج يُخاطب الهلاليين بصورة وهكذا كانت ردودهم

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، صورة جديدة له خاطب بها جماهير أزرق العاصمة، وذلك بعد الأنباء التي تداولت عن رفضه تجديد العقد مع الهلال؛ بسبب وجود خلاف حول القيمة المالية للعقد.

وعرض الفرج صورة له في تدريبات الهلال عبر Story حسابه في الإنستجرام معلقًا عليها: “ابتسم”.

جمهور الهلال يصدم سلمان الفرج:

وجاء الرد صادمًا من فئات عريضة من جماهير الهلال حيث أكدوا بأن بقاءه أو عدم بقائه لن يؤثر على الهلال؛ لأن الأزرق لن يتأثر برحيل أي لاعب، مضيفين أنهم حزنوا بسبب مماطلة الفرج لنادي الهلال.

ووجهت جماهير الهلال الهجوم واللوم إلى الفرج بسبب إصراره على عدم تجديد العقد، كما انتقدت تصرفه مع النادي الذي يُعد واحدًا من أبنائه، كما أكدوا على أن الهلال له فضل عليه وجعله لاعبًا مشهورًا.

وقالت الجماهير الهلالية: إنه يجب التفكير من الآن في إعداد اللاعب ناصر الدوسري، حيث أكدوا على أنه سيكون أفضل من سلمان الفرج وسيفيد الفريق في حال حصل على فرصة للمشاركة.

وأضافت الجماهير الهلالية أن ناصر الدوسري قادر بقدراته الفنية على أن يكون أفضل لاعب سعودي في الفترة المقبلة.

يذكر أن النصر كان قدم عرضًا ماليًّا أعلى من الهلال للفرج بزيادة 3 ملايين ريال عن عرض الأزرق وفقًا لصحيفة الرياضية، مما يعني أن الهلال مطالب بتقديم عرض أعلى وأكبر من النصر للحفاظ على فرص بقاء قائده في صفوفه.

عقد الفرج مع الهلال ينتهي في عام 2021:

وسينتهي عقد الفرج الحالي مع الهلال في يونيو 2021، مما يعني أن قائد الهلال يحق له التفاوض والانضمام لأي ناد دون الرجوع لـ الهلال خلال الفترة الحالية.

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