سيف الدين الجزيري وتألق لافت في الملاعب المصرية

المواطن - مروة نبيل

تعاقد الزمالك رسميًّا مع التونسي سيف الدين الجزيري قادمًا من صفوف المقاولون العرب؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الزمالك يستعير الجزيري:

وأعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع سيف الدين الجزيري على سبيل الإعارة من الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، لتعويض رحيل مهاجمه مصطفى محمد.

وكان مصطفى محمد صاحب الـ23 عامًا، قد أصر على الاحتراف في الميركاتو الحالي، وغاب عن المران، الأمر الذي دفع الإدارة على الموافقة لرحيله إلى غلطة سراي التركي، وضم الجزيري ومروان حمدي من مصر المقاصة.

سيف الدين الجزيري يخطف الأنظار:

بدأ سيف الدين الجزيري مسيرته مع الإفريقي التونسي، حيث تألق إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2011، إلا أنه لم ينجح في دخول التشكيلة الأساسية مع المدير الفني فوزي البنزرتي، في ظل تألق التشادي إيزيكيل ندواسيل.

وخاض الجزيري أكثر من تجربة احترافية في الدوري التونسي لكرة القدم على سبيل الإعارة، كما لعب مع الإفريقي وتوج بلقب الدوري المحلي، قبل أن يبدأ رحلة جديدة وينتقل إلى صفوف طنطا المصري موسم 2017/ 2018.

وتألق سيف الدين الجزيري بقميص طنطا، ونجح في تسجيل 7 أهداف، ليكون من أبرز مهاجمي الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، إلا أن فريقه هبط إلى منافسات دوري الدرجة الثانية، ما دفعه لكسر عقده والانضمام إلى ملعب قابس التونسي.

ولم يظل الجزيري صاحب الـ27 عامًا في تونس كثيرًا، حيث عاد في يناير 2019 إلى الدوري المصري لكرة القدم من بوابة المقاولون العرب، الذي شهد استعادته التألق، بعدما أخرز 18 هدفًا خلال 55 لقاء، وعاد إلى المنتخب التونسي مرة أخرى.

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