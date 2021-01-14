شؤون الحرمين تحدد آلية الدراسة في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي

المواطن - الرياض

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل المتوسط والثانوي بمعهدي المسجد الحرام والمسجد النبوي وفق الآلية السابقة وعن بُعد في كليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أوصت بها الجهات المعنية لتفادي آثار الجائحة العالمية.

استمرار التعليم عن بعد:

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم اليوم استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتقني وفق الآلية السابقة، واستكمالًا لخطط تطوير التعليم عن بعد التي تواصل رئاسة شؤون الحرمين استحداثها لتطوير المنظومة التعليمية في معاهد وكليات المسجد الحرام والمسجد النبوي.

يذكر أن وزارة التعليم أعلنت، مساء أمس الأربعاء، استمرار التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة، استمرار الدراسة عن بعد لجميع مراحل التعليم العام حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني؛ وفق الآلية المعمول بها خلال الفصل الدراسي الأول للمعلمين والمعلمات، وأعضاء الهيئة الإدارية في المدارس، ومكاتب التعليم.

مرحلتان باليوم الدراسي:

وأضافت وزارة التعليم: “يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرًا”.

بينما تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بعد للمقررات النظرية، وحضورية للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية، مع اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

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