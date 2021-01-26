شاب فرنسي يحاكي الكائنات الفضائية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

اعترف الشاب الفرنسي، أنتوني لوفريدو، 32 عامًا، أنه يكافح لجعل نفسه أشبه بكائن فضائي، حيث ذكرت صحيفة The Mirror أنه قام بتعديلات بشكل كبير على جسده، بما في ذلك مقل عينيه، وغطى نفسه بالوشم في محاولة ليبدو وكأنه كائن أسود من خارج كوكب الأرض.

وقال الشاب الذي يوثق التغييرات الجسدية التي أجراها لمتابعيه البالغ عددهم 227 ألف متابع على إنستغرام، إنه أزال أنفه في إسبانيا لأن هذا الإجراء غير قانوني في فرنسا، وبخلاف الثقب والوشم، فقد قام بأغلب تعديلات الجسم في العديد من البلدان الأوروبية التي لا تجرم هذا الإجراء.

وكتب أنتوني منشور عبر حسابه على الإنستقرام قائلًا: الآن يمكنني أن أمشي ورأسي مرتفعًا شكرًا لكل الأطباء، أنا فخور بما فعلناه معًا.

واعترف أنه يعاني أثناء تناول الطعام بعد إزال شفته العليا وأجرى عملية جراحية لشق لسانه ليبدو مثل الثعبان، لكنه مع ذلك ما زال متحمسًتا لإجراء المزيد من التعديلات.

الخطوة التالية استبدال الأطراف بالمعدن

ويحلم أنتوني بإزالة جلده بالكامل واستبداله بمعدن، وخاصة الذراعين والساقين والأصابع، ومؤخرة الرأس، حتى يبدو وكأنه أشبه بـ كائن فضائي، ونقلت صحيفة The Mirror عنه قوله: لقد أصبح من الطبيعي، حتى في اللاوعي، أن أفكر باستمرار في خططي لتعديل الجسم في الأشهر القليلة القادمة.

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