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شاهد.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي بحوزة 69 مخالفًا
محمولة على 54 مركبة

شاهد.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي بحوزة 69 مخالفًا

2021/01/07
الساعة 2:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي بحوزة 69 مخالفًا
المواطن - الرياض

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي⁩ بمساندة من ⁧الأمن العام⁩ أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة.

كما تم ضبط 69 مخالفًا يعرضون هذه الكميات للبيع في مختلف مناطق المملكة.

وفي وقت سابق أعلن الأمن البيئي عن ضبط (34) مخالفاً لنظام المراعي والغابات في الرياض، منهم (21) مواطناً و(9) مقيمين من الجنسية السودانية ومُقَيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الهندية، بحوزتهم أكثر من (52) طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

الأمن البيئ


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