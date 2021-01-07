شاهد.. الأمن البيئي يضبط 52 طناً من الحطب المحلي بحوزة 69 مخالفًا

المواطن - الرياض

ضبطت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي⁩ بمساندة من ⁧الأمن العام⁩ أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة.

#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي⁩ بمساندة من ⁧#الأمن_العام⁩ تضبط أكثر من 52 طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على 54 مركبة يقوم ببيعها 69 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة. ⁦@SFES_KSA⁩

⁦@security_gov⁩#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/pPqwAybfDz — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) January 7, 2021

كما تم ضبط 69 مخالفًا يعرضون هذه الكميات للبيع في مختلف مناطق المملكة.

وفي وقت سابق أعلن الأمن البيئي عن ضبط (34) مخالفاً لنظام المراعي والغابات في الرياض، منهم (21) مواطناً و(9) مقيمين من الجنسية السودانية ومُقَيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الهندية، بحوزتهم أكثر من (52) طناً من الحطب المحلي المعد للبيع على مركبات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

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