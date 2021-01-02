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شاهد بالصور.. مقر إقامة القمة الخليجية 41 في قاعة مرايا بـ العلا

شاهد بالصور.. مقر إقامة القمة الخليجية 41 في قاعة مرايا بـ العلا

2021/01/02
الساعة 3:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شاهد بالصور.. مقر إقامة القمة الخليجية 41 في قاعة مرايا بـ العلا
المواطن - الرياض

نشرت قناة الإخبارية مجموعة رائعة من الصور لمقر إقامة القمة الخليجية 41 في قاعة مرايا في محافظة العلا.

وتحتضن محافظة العلا شمال غربي السعودية، القمة الخليجية الحادية والأربعين الثلاثاء المقبل، حيث تعد العلا من أكثر المواقع الأثرية التي جذبت السياح من داخل السعودية وخارجها، لامتلاكها العديد من المقومات الطبيعية والتراثية والزراعية، وتتميز بالواجهات الصخرية المنحوتة في الجبال، والذي يعود تاريخها لآلاف السنين.

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وتقع محافظة العلا في المدينة المنورة، وهي غنية بمواقعها التراثية الجميلة وطبيعتها الخلابة التي تعد من أقدم الواحات الغنية بطبعتها الجميلة داخل صحراء السعودية.

وتعتبر العلا نقطة التقاء لثلاث قارات وكانت بوابة شبه الجزيرة العربيّة إلى الشرق والغرب، واحتضنت عاصمة مملكتي دادان ولحيان القديمتين، اللتين كانتا تسيطران على تجارة القوافل، وكانت موقع الحِجْر الذي يشكل العاصمة الجنوبية للمملكة النبطية التي اشتهرت بواجهاتها الصخرية المنحوتة، والباقية شامخة حتى يومنا هذا”.

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كما تعد البلدة القديمة في العلا بأزقتها المتقاربة وبيوتها المتجاورة، شاهدًا على تراث أهلها، تجاورها واحات النخيل وما تبقى من آثار العيون المائية التي كانت تمد أهالي العلا ومزارعهم بالمياه طوال العام، كما تميزت العلا بالتشكيلات الصخرية الرائعة والكثبان الرملية والآثار المعمارية.

ومن أبرز معالم مدينة العلا الحِجر وجبل الفيل ومحمية شرعان وكذلك دادان وجبل عكمة وأيضاً بلدة العلا القديمة وسكة حديد الحجاز والأنباط، ومرت العلا بمراحل تاريخية متعددة منها العصر الحجري من 200 ألف عام قبل الميلاد والعصر البرونزي من 3000 عام قبل الميلاد”.

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