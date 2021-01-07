المواطن - متابعة

أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه لن يتم مناقشة تفاصيل نشر القوات في العاصمة.

وقالت شرطة واشنطن: إن هناك إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة.

شرطة واشنطن: ما حدث ليس مظاهرات سلمية بل أعمال شغب تغطية #العربية #السباق_الرئاسي الأميركي pic.twitter.com/UL5S8aLUwM — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) January 6, 2021

وقالت إدارة الشرطة في واشنطن: إن ما حدث ليس مظاهرات بل أعمال شغب.

في سياق متصل، أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءًا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت جرينتش).

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءًا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.

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