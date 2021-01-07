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شرطة واشنطن: ما حدث ليس مظاهرات سلمية بل أعمال شغب

شرطة واشنطن: ما حدث ليس مظاهرات سلمية بل أعمال شغب

2021/01/07
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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شرطة واشنطن: ما حدث ليس مظاهرات سلمية بل أعمال شغب
المواطن - متابعة

أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، أنه لن يتم مناقشة تفاصيل نشر القوات في العاصمة.

وقالت شرطة واشنطن: إن هناك إصابات في صفوف عناصر شرطة العاصمة.

وقالت إدارة الشرطة في واشنطن: إن ما حدث ليس مظاهرات بل أعمال شغب.

 

في سياق متصل، أعلنت ميوريل باوزير، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر تجول في العاصمة بدءًا من الساعة السادسة مساء (11 بتوقيت جرينتش).

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “طلبت فرض حظر تجول على مستوى المدينة في مقاطعة كولومبيا بدءًا من الساعة 6:00 مساء اليوم الأربعاء 6 يناير وحتى الساعة 6 صباحًا يوم الخميس 7 يناير”.

وتشهد واشنطن تظاهرات احتجاجية حاشدة لأنصار الرئيس دونالد ترامب، وبعد أن تجمعوا في محيط البيت الأبيض، توجهوا إلى مبنى الكونجرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

وقد تمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية المحيطة بمبنى الكابيتول واعتلاء منصة وضعت من أجل تنصيب بايدن.


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