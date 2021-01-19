شرفيو الأهلي يحفزون اللاعبين

المواطن - مروة نبيل

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الاثنين، حضورًا شرفيًّا واسعًا، لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

شرفيو الأهلي يدعمون الفريق:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة لعدد من أعضاء الشرف والمقربين من الراقي، وفي مقدمتهم، رؤساء النادي السابقين أحمد المرزوقي ومساعد الزويهري، وأحمد عيد.

وتأتي هذه الزيارة بناء دعوة عبدالإله مؤمنة لرؤساء الأهلي السابقين وأعضاء الشرف، بحثًا عن الدعم المعنوي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المباريات المقبلة، وإعادة رجالات الراقي للاقتراب من النادي مرة أخرى.

ويُعاني الراقي بقيادة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، حيث غابت الانتصارات عن الفريق آخر 3 جولات، بعدما خسر أمام التعاون بثلاثية نظيفة، وضد القادسية بنتيجة 3 /1، وتعادل سلبيًّا مع الهلال.

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الأهلي ضد أبها عند الساعة 8:10 مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم المرتقبة، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما يقع أبها في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

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