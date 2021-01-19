‎الرئيسية
آخر الاخبار
شرفيو الأهلي يحفزون اللاعبين
بعد تراجع النتائج

شرفيو الأهلي يحفزون اللاعبين

2021/01/19
الساعة 12:40 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
شرفيو الأهلي يحفزون اللاعبين أحمد عيد مع عبدالإله مؤمنة
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 شرفيو الأهلي يدعمون الفريق:
2 الراقي في دوري محمد بن سلمان:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء الاثنين، حضورًا شرفيًّا واسعًا، لتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

شرفيو الأهلي يدعمون الفريق:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من استقبال رئيس مجلس الإدارة عبدالإله مؤمنة لعدد من أعضاء الشرف والمقربين من الراقي، وفي مقدمتهم، رؤساء النادي السابقين أحمد المرزوقي ومساعد الزويهري، وأحمد عيد.

 

أحمد المرزوقي مع عبدالإله مؤمنة
جانب من الحضور الشرفي

وتأتي هذه الزيارة بناء دعوة عبدالإله مؤمنة لرؤساء الأهلي السابقين وأعضاء الشرف، بحثًا عن الدعم المعنوي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل المباريات المقبلة، وإعادة رجالات الراقي للاقتراب من النادي مرة أخرى.

ويُعاني الراقي بقيادة المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش من تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، حيث غابت الانتصارات عن الفريق آخر 3 جولات، بعدما خسر أمام التعاون بثلاثية نظيفة، وضد القادسية بنتيجة 3 /1، وتعادل سلبيًّا مع الهلال.

 

أحمد عيد
أحمد عيد يتابع المران

الراقي في دوري محمد بن سلمان:

ويلعب الأهلي ضد أبها عند الساعة 8:10 مساء اليوم الثلاثاء، على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم المرتقبة، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني، فيما يقع أبها في المركز السادس برصيد 20 نقطة.

اعضاء شرف النادي الاهلي
شرفيو الراقي يتابعون المران
الأهلي
أعضاء شرف الراقي
رئيس الأهلي مع مساعد الزويهري
مؤمنة يتابع المران مع الزويهري

شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :