شركة دي إيه إيه العالمية: سعداء بعقدنا لإدارة المطار الجديد في مشروع البحر الأحمر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

وقعت شركة دي إيه إيه الدولية عقدًا لتشغيل المطار الجديد في مشروع البحر الأحمر للتنمية في السعودية.

وحسبما ذكر موقع بريكنج نيوز، فمشروع البحر الأحمر هو مشروع تطوير رئيسي يجري بناؤه على مساحة 28000 كيلومتر مربع على الساحل الغربي للسعودية لإنشاء وجهة سياحية فاخرة جديدة.

ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، بما في ذلك المطار الدولي الجديد، نهاية العام المقبل.

واختارت شركة البحر الأحمر للتطوير (TRSDC)، المطور وراء الوجهة السياحية الجديدة، شركة دي إيه إيه الدولية كمشغل للمطار الجديد.

سجل حافل بالنجاح:

شركة دي إيه يه، هي شركة تابعة لمطارات دبلن وكورك، لديها سجل حافل بالنجاح في السعودية، حيث قامت بتشغيل المبنى رقم 5 في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، منذ افتتاحه في عام 2016.

وستشرف الشركة على خدمات الطيران، وإدارة المرافق، وعلى الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى خدمات الشركات والخدمات المالية.

وقال جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة شركة البحر الأحمر للتطوير: “سيوفر مطارنا الحديث خدمة فريدة للضيوف الذين يصلون إلى وجهتنا، وهذا الإعلان هو خطوة مهمة في إحياء التجربة قبل الترحيب بالزوار من خلال نهاية عام 2022.

وأضاف باجانو: “تم اختيار دي إيه إيه انترناشونال لأننا واثقون من أنهم لا يستطيعون تقديم تجربة مطار جديرة فقط لوجهتنا الفاخرة، ولكن لالتزامهم بضمان تحقيق أهداف الاستدامة لدينا، وسيديرون عمليات المطار خلال ثلاث مراحل منفصلة، ستشمل المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطارات تفيد العميل، وتغطي المرحلة الثانية التخطيط لنموذج تشغيلي كامل وسلس للمطار عندما يفتح للجمهور، وستكون المرحلة الأخيرة هي إدارة وتشغيل هذه الخطة، والحفاظ على أعلى المعايير في تجربة العملاء والاستدامة، مع إعطاء الأولوية للسلامة والأمن”.

خدمات مميزة:

وقال نيك كول الرئيس التنفيذي للشركة المنوطة بتشغيل المطار الجديد: إن الشركة مسرورة بمنحها عقد تشغيل المطار الجديد.

وأضاف: “يعتبر مشروع البحر الأحمر تطورًا مذهلًا، ويسعدنا أن نلعب دورًا رئيسيًّا فيه من خلال أن نصبح المشغل للمطار الجديد”.

ويقول كول: “سيصبح مطار البحر الأحمر الدولي جزءًا أساسيًّا من رحلة كل زائر إلى هذه الوجهة الفريدة، ونعتقد أن تجربة عطلتهم يجب أن تبدأ من لحظة هبوطهم”.

ومن المقرر أن يخدم مطار البحر الأحمر الدولي مليون مسافر سنويًّا عند اكتمال المشروع في عام 2030، وبطاقة ذروة تبلغ 900 مسافر في الساعة.

وسيتم تشغيل المطار بنسبة 100% من الطاقة المتجددة عند اكتماله في عام 2030، سيتألف مشروع البحر الأحمر من 50 فندقًا يوفر ما يصل إلى 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 عقار سكني عبر 22 جزيرة وستة مواقع داخلية.

وستشمل الوجهة أيضًا مرسى فاخرًا ومرافق ترفيهية وترفيهية. وستشمل المرحلة الأولى من المشروع، المقرر الانتهاء منها في عام 2022، المطار الجديد، الذي يصل إلى 3000 غرفة فندقية، ومرافق ترفيهية وعقارات سكنية.

قدرة استيعابية هائلة:

يذكر أنه سيتمكن 80% من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من ثماني ساعات، ومن المقرر أن يستوعب نحو مليون مسافر سنويًّا عند اكتمال المشروع في عام 2030، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة، وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناءً على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة.

وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتماشيًا مع التزام شركة البحر الأحمر للتطوير بإرساء معايير جديدة في السياحة المتجددة، تم تصميم المطار ليشمل مناطق مظللة ومناطق بتهوية طبيعية، مما سيقلل من الاعتماد على أجهزة التكييف.

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