صورة محمد نور بقميص الأهلي تُشعل تويتر في السعودية

المواطن - محمد سمعه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة للنجم محمد نور لاعب الاتحاد السابق، وهو يرتدي قميص النادي الأهلي خلال مشاركته في إحدى مباريات الودية على ملعب خماسي.

وانتشرت صورة نور صباح اليوم الاثنين في تويتر بالمملكة بشكل سريع، حيث التُقطت لـ نور وهو يشارك في إحدى المباريات الترفيهية ومرتديًا قميص الأهلي.

رد فعل جماهير الاتحاد بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي

وقال البعض من المغردين إن نور حقق حلمه بارتداء قميص الأهلي في إشارة منه لحبه لقلعة الكؤوس، بينما أبدت فئات عريضة من جماهير الاتحاد غضبها بسبب ارتداء نور لقميص الأهلي، قائلين بأن لاعبي الهلال لا يملكون الجرأة لارتداء قميص النصر على سبيل المثال في أي مناسبة.

نور يعبر عن رغبته برئاسة نادي الاتحاد

جدير بالذكر أن محمد نور في مرة سابقة، أعرب عن رغبته بالترشح لرئاسة نادي الاتحاد، مما جعله يجد الدعم من قبل الجماهير الاتحادية عبر موقع تويتر.

وكان نور أوضح في تصريحات تلفزيونية في أغسطس الماضي أنه يمكنه أن يتولى منصبًا إداريًا في نادي الاتحاد، مشيرًا خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، إلى أنه يطمح أن يكون رئيسًا، وأضاف: “ممكن أكون رئيسًا بعد عام ونصف”.

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