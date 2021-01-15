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صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن
يجب المتابعة مع الطبيب حتى بعد الشفاء

صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن

2021/01/15
الساعة 1:58 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تظهر صور الأشعة السينية أن الندوب والأضرار التي خلفها فيروس كورونا المستجد على رئة المتعافين من المرض أسوأ من تلك الموجودة على رئة المدخنين.

وشاركت الصور الدكتورة بريتاني بانكهيد-كيندال، الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الصحية بجامعة تكساس للتكنولوجيا والتي عالجت الآلاف من مرضى كوفيد منذ ظهور الوباء العام الماضي.

مقارنة بين رئة الشخص السليم والمدخن ومريض كورونا 

وتُظهر إحدى الصور رئتين سليمتين، والثانية رئتي مدخن، والثالثة رئتي مريض بـ فيروس كورونا.

وكانت الرئتان الطبيعيتان مظلمة لكن يمكن رؤية من خلالها، أما المدخن فكانت هناك أجزاءً بيضاء جزئيًا بسبب التندب، في حين أن مريض الفيروس كانت رئته تقريبًا بالكامل بيضاء نتيجة الإصابة.

صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن (1)
رئة الشخص السليم
صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن (1)
رئة المدخن
صور صادمة.. مقارنة بين رئتي مريض كورونا والمدخن (1)
رئة مريض كورونا

وقالت بريتاني تظهر الصورة بوضوح أن رئتي المصاب بكوفيد تبدو أسوأ من أي نوع من رئتي المدخن الرهيب التي رأيناها من قبل.

وكان حذر الأطباء سابقًا من آثار أعراض مرض فيروس كورونا التي تستمر لمدة طويلة، وتشمل التعب وضيق التنفس والخفقان وآلام المفاصل والعضلات وعدم التركيز.

وقالت في حديث مع شبكة CBS 11 الأمريكية، إنها بعد مشاركتها هذه الصور عبر الإنترنت تلقت العديد من الردود من الأشخاص الذين ظهرت نتيجة أشعتهم مثل تلك التي نشرتها.

وأضافت أنه ليس من المعروف بعد ما إذا كانت الندبات الناجمة عن كوفيد-19 ستشفى أم لا، لكن يجب على أي شخص يعاني من ضيق دائم في التنفس التحدث مع طبيبه.


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